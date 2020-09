Carole Bouquet : Sa belle-fille Charlotte Casiraghi, une "très bonne mère"

Touchante, Carole Bouquet a évoqué l'amour inconditionnel qu'elle porte à ses enfants mais aussi à ses petits-enfants dans une interview auprès de Gala. Mère hyperactive mais toujours très présente pour ses enfants Dimitri Rassam (38 ans, issu de son union avec le producteur Jean-Pierre Rassam) et Louis (33 ans, fruit de son amour avec le photographe Francis Giacobetti), l'actrice de 63 ans explique avoir toujours pensé en priorité à leur bien-être bien avant de penser à sa carrière. "J'ai même fait l'école avec eux sur les tournages quand ils étaient petits (...) Je me suis arrangée pour tourner pendant les vacances scolaires. J'ai beaucoup organisé ma vie autour de celle de mes enfants".

Tendre et très protectrice, la compagne de Philippe Sereys de Rothschild a également évoqué avec amour ses petits-enfants Darya et Balthazar (respectivement âgés de 9 et 1 ans, nés de l'amour entre Dimitri et Charlotte Casiraghi) et Gaia et Paloma (filles de Louis et de sa femme Charlotte Tarbouriech). Interrogée sur son rôle de grand-mère, la star de Grand Hôtel sur TF1 confie : "Je ne suis malheureusement pas autant avec eux que j'aimerais l'être. D'autre part, j'ai des fils qui sont de très bons pères et des belles-filles qui sont de très bonnes mères. Ce sont plutôt des rendez-vous que j'ai avec mes petits-enfants, le temps de vacances ou de voyages."

Amusée, la populaire Carole Bouquet dévoile même l'étonnant surnom dont l'avait affublé un temps sa petite-fille Darya : "Darya n'arrivait pas à prononcer les "r" quand elle était bébé, elle disait "Cayole". J'ai trouvé ça tellement mignon que c'est resté !"