Charlene de Monaco en fête : total look paillettes pour le Bal de Noël de Monaco

Comme chaque année, la Fondation Princesse Charlene de Monaco a organisé son Bal de Noël. L'épouse du prince Albert avait donné rendez-vous à ses invités à l'Hôtel de Paris, le 12 décembre 2020, le temps d'une soirée de bienfaisance placée sous le thème des contes de fées. Epaulée par son frère Gareth Wittstock, Secrétaire Général de la Fondation, la mère de Jacques et Gabriella (6 ans) a fait une apparition remarquée en tenue pailletée.

Sous les lustres et plafonds dorés de la Salle Empire, Charlene de Monaco est en effet montée sur l'estrade pour saluer ses convives et remercier tous les donateurs de cette édition 2020 du Bal de Noël. Pour l'occasion, l'ex-athlète de 42 ans était sur son trente-et-un, vêtue d'un ensemble ceinturé et décolleté en sequins noirs. La Sud-africaine arborait son carré court blond, celui-là même qu'elle porte depuis plusieurs mois et dont sa fille a hérité à son tour. Mère et fille ont d'ailleurs affiché leur ressemblance - et leur complicité ! - le 10 décembre dernier, à l'occasion des 6 ans de Gabriella et Jacques, célébrés en petit comité et en pyjama, au palais princier.