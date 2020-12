Jacques et Gabriella de Monaco : retour en images sur leur tendre complicité

Les deux petites blondes ont bien grandi ! Le 10 décembre 2020, Jacques et Gabriella de Monaco célèbrent leurs 6 ans. Les jumeaux du prince Albert et de la princesse Charlene devraient avoir droit à une fête digne de ce nom quand on se souvient les festivités organisées au palais princier pour leurs cinq bougies. Le Salon des Glaces avait en effet été entièrement redécoré sur le thème du village des Schtroumpfs.

Maintenant qu'ils sont assez grands et relativement disciplinés, Jacques et sa soeur Gabriella accompagnent de plus en plus leurs parents lors d'événements officiels. Pratique d'avoir un jumeau pour s'occuper pendant les cérémonies parfois interminables... En plus de saluer chaque année les Monégasques depuis le balcon du palais lors de la Fête du prince du 29 novembre (le marquis des Baux adorable dans son costume de carabinier), les deux enfants ont récemment accompagné leur papa écolo pour ramasser les déchets dans les rues de la principauté, donné le coup d'envoi de l'International Pétanque Challenge ou même encouragé leur maman sportive après son éprouvante traversée de la Méditerranée à vélo marin.

Membres de la famille princière, Jacques et Gabriella sont pour autant des écoliers presque ordinaires. Le frère et la soeur sont en effet scolarisés à l'école maternelle publique Stella-de-Monaco. Pour leurs deux premières rentrées, la princesse Charlene avait fièrement partagé des clichés de ses enfants avec leurs sac à dos. Pendant les vacances scolaires, les jumeaux ont la chance de partir régulièrement en voyage avec leurs parents : en Afrique du Sud pour découvrir le pays natal de maman, à Dubaï pour nager avec des dauphins, au Japon pour assister à la Coupe du monde de rugby, à New York, en Laponie, à Paris pour une virée à Disneyland...

"Jacques et Gabriella ont tant d'opportunités qui s'offrent à eux. Ils parcourent le monde depuis qu'ils sont nés, ils ont déjà été en contact avec de nombreuses cultures, autour d'eux tout a toujours été source d'apprentissage, d'épanouissement, la princesse Charlene avait-elle confié au magazine Point de vue, en juillet 2020. Chaque jour passé à leurs côtés est passionnant."