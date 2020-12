Charlene de Monaco, le crâne rasé : Noël détonant avec Albert, les jumeaux et Stéphanie

A Monaco, Noël s'est célébré en famille et a été immortalisé en photos.

Dans la matinée du samedi 26 décembre 2020, Charlene de Monaco a ravi en partageant plusieurs images de ce Noël familial sur le Rocher. La Sud-Africaine de 42 ans a ainsi posté trois images particulièrement remarquées sur sa page Instagram.

La première est une photo de groupe, devant un immense sapin. Charlene et Albert de Monaco sont entourés de Stéphanie de Monaco et ses trois enfants : Louis Ducruet (28 ans), Pauline Ducruet (26 ans) et Camille Gottlieb (22 ans). Louis était accompagné de son épouse Marie. L'ambiance de Noël régnait indéniablement à Monaco puisque le prince Albert était tout de rouge vêtu, avec une paire de Crocs aux pieds pour un maximum de détente, et Stéphanie de Monaco et Camille Gottlieb avaient sorti leurs pulls de Noël.

Sur la deuxième photo, le prince Albert apparaît avec ses jumeaux, Jacques et Gabriella, qui viennent tout juste de fêter leurs 6 ans. En plus de son look rouge, le prince a sorti bonnet de père Noël et lunettes farfelues ! Jacques semblait bien plus sage que sa soeur, Gabriella était apparemment agitée. L'excitation du jour de Noël sans aucun doute !

Enfin, sur la dernière image, Charlene de Monaco est photographiée avec un petit chien et offre un nouvel aperçu sur sa nouvelle coiffure qui ne cesse de surprendre. L'épouse d'Albert s'est récemment rasée la moitié du crâne pour un effet glam punk. "Joyeux Noël à tous vos amis et familles, de l'amour pour tous", a commenté Charlene de Monaco en légende de ses trois photos.