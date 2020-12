Charlene de Monaco : Half-hawk, pixie, boyish... Retour sur ses plus belles coiffures

Mais que s'est-il donc passé dans la tête de Charlene Wittstock pour arborer un tel look ? Cette coupe est-elle règlementaire sur le Rocher et a-t-elle été validée au préalable par le valeureux prince Albert ? Le 16 décembre 2020, Charlene de Wittstock a été aperçue avec une coupe "half-hawk" durant le traditionnel Arbre de Noël du Palais Princier à Monaco.

Les invités pouvaient ainsi découvrir Charlene avec une coiffure des plus originales derrière son stand. Une partie de sa tête a été totalement rasée d'un côté tandis que ses cheveux sont restés intacts de l'autre côté. Alors, manière subtile pour la princesse de rendre hommage à Rihanna ou au mouvement punk ? Ou bien simple désir de révéler au grand jour son côté sauvage gardé secret peut-être un peu trop longtemps ?

Depuis son mariage avec Albert, il faut dire que Charlene était restée très sage et très conventionnelle concernant ses looks. Point trop n'en faut lorsqu'on est la femme d'un prince. Lorsqu'elle épouse le fils de Grace Kelly en 2011, Charlene porte une longue chevelure blonde. Au début de son règne, elle se contentera de porter ses cheveux lisses ou bouclés façon wavy. Au fil des années, l'ancienne nageuse va peu à peu couper ses cheveux et porter des coupes de plus en plus audacieuses.

Après avoir arboré un carré et même la mini-frange, la jeune femme ose la coupe courte notamment en 2009 lorsqu'elle dévoile une impressionnante coiffure laquée digne des plus grandes speakerines des années 1960. De plus en plus courts, ses cheveux sont ensuite coupés façon garçonne, boyish ou même pixie. Concernant sa couleur, la maman de Jacques et Gabriella (6 ans) est en revanche toujours restée fidèle au blond, coloration idéale pour relever et mettre en lumière son teint et ses yeux verts.

Alors, Charlene nous réservera-t-elle encore d'autres surprises pour cette fin d'année 2020 ?