Charlene de Monaco, crâne rasé et béret : sortie remarquée avec les jumeaux et Albert

Cette nouvelle sortie était l'occasion pour la princesse Charlene d'afficher son nouveau look pour le moins audacieux : un coupe punk avec une partie de son crâne rasé. Une mise en beauté qu'elle a dévoilée mercredi, lors de l'Arbre de Noël du palais et la traditionnelle distribution de cadeaux aux Monégasques. Non seulement la Sud-africaine de 42 ans s'est allégée de la moitié de ses cheveux blonds, mais elle semble également avoir adopté un nouveau look plus informel et original.

Fini les ensembles monochromes et les escarpins sages... Après être apparue vêtue d'un manteau imprimé Dior accessoirisé d'un masque pailleté, l'ex-athlète a misé sur un jean slim gris, une paire de boots vernies Louis Vuitton et un béret de cuir noir signé Dior pour sa (très) brève virée en Méditerranée.