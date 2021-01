Charlene et Albert de Monaco : Nouveau portrait avec Jacques et Gabriella, en looks assortis

Qui dit début d'année, dit nouveau portrait officiel ! Comme à leur habitude, le prince Albert de Monaco , son épouse la princesse Charlene et leurs enfants se sont mis sur leur trente-et-un pour une nouvelle photo de famille. Une séance photo bien sûr organisée dans un des salons dorés du palais princier, avec le photographe Eric Mathon, qui réalise la plupart des photos officielles des Grimaldi. L'occasion pour le couple d'afficher sa tendre complicité avec ses jumeaux, Jacques et Gabriella, 6 ans.

Sur ce portrait officiel édition 2021, que l'on peut également retrouver dans le magazine Point de vue de ce 20 janvier 2021, Albert et Charlene ont choisi de coordonner leurs looks à ceux de leurs enfants. Le souverain de 62 ans porte en effet un costume bleu foncé, une chemise blanche et une cravate bleu clair, tout comme Jacques, son fils et héritier. De son côté, assise au milieu des siens, la princesse Charlene est vêtue d'une combinaison pantalon blanche signée Dior, accessoirisée d'une large collier doré.

Avec sa fille Gabriella, elle arborent toutes deux la même coupe de cheveux : un carré court et blond à frange. Cette photo pourrait bien avoir été prise en décembre dernier, avant que la Sud-africaine de 42 ans ne décide de se raser la moitié du crâne... Une audacieuse coupe punk invisible sur ce nouveau portrait officiel, bien plus formel que la dernière photo d'Albert en crocs et pull de Noël !