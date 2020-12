George, Leonor, Jacques de Monaco... Ces futurs rois et reines qui ont bien grandi

La nouvelle génération d'héritiers aux trônes européens est résolument plus égalitaire ! Le prince George de Cambridge, futur roi d'Angleterre, est certes populaire, mais l'évolution de ses homologues espagnole et suédoise est suivie avec grande attention puisque l'arrivée de plusieurs reines à la tête de l'Europe, dans quelques décennies, va apporter un vent de modernité.

Le prince George de Cambridge

Né à l'été 2012, le prince George, fils aîné du prince William et Kate Middleton, grandit sous les feux des projecteurs et les ors du palais de Kensington. Le timide garçonnet - troisième dans l'ordre de succession au trône derrière la reine Elizabeth, papi Charles et papa William - se veut plutôt timide face aux objectifs. Il préfère jouer au football avec sa soeur Charlotte et son frère Louis dans le grand jardin d'Anmer Hall, la maison de campagne des Cambridge (dans le Norfolk), où il passe toutes ses vacances. De quoi lui offrir une enfance relativement préservée de la pression du protocole et des médias.

La princesse Estelle de Suède

L'avenir de la couronne suédoise se conjugue au féminin : après le roi Carl XVI Gustaf et son épouse la reine Silvia se succèderont en effet la princesse Victoria, puis sa fille la princesse Estelle de Suède. Cette dernière est née en 2012, du mariage de sa mère avec Daniel Westling. Elle a également un petit frère, le prince Oscar, né en 2016.

La princesse Ingrid Alexandra de Norvège

Non loin de la Suède, la Norvège se prépare également à voir une princesse monter sur le trône : Ingrid Alexandra, fille du prince héritier Haakon et de son épouse la princesse Mette-Marit, née en 2004. L'adolescente occupe aujourd'hui deuxième place dans l'ordre de succession au trône norvégien, derrière son père et son grand-père, le roi Harald V, et devant son frère Sverre Magnus (né en 2005).

La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bays

Dans le Nord de l'Europe toujours, les Pays-Bas auront également droit à leur reine dans quelques années : le roi Willem-Alexander son épouse Maxima préparent en effet leur fille Catharina-Amalia (née en 2003), princesse d'Orange, princesse des Pays-Bas et princesse d'Orange-Nassau (rien que ça !) à monter sur le trône. Elle pourra alors compter sur le soutien de ses deux soeurs, les princesses Alexia (née en 2005) et Ariane (née en 2007).