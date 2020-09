Charles du Luxembourg : le jeune prince baptisé en petit comité

Malgré la pandémie de coronavirus, la vie poursuit son cours. Au Luxembourg, les regards étaient braqués sur l'Abbaye Saint-Maurice-et-Saint-Maur de Clervaux, samedi 19 septembre 2020. Et pour cause, c'est ici que se tenait le baptême du prince Charles, né en mai dernier.

Quatre mois après la naissance de l'enfant, fruit du mariage entre le prince Guillaume, grand-duc héritier de Luxembourg, et la princesse Stéphanie, bébé a donc été baptisé en petit comité aux alentours de 15 heures. C'est le cardinal Jean-Claude Hollerich, accompagné de monseigneur Leo Wagener, monseigneur Fernand Frank et le père Dom Michel Jorrot, qui ont tenu la messe en son honneur. "Le cierge de baptême a été créé à la 'Käerzefabrick' de Heiderscheid, une fabrique de bougies artisanales du nord du Grand-Duché (...) Pour son baptême, il porte la robe en dentelles originaire de la famille Nassau, qu'avaient portée avant lui le Grand-Duc Henri, la Princesse Marie-Astrid, le Prince Jean et le Prince Guillaume", précisent nos confrères de RTL 5 minutes.

Outre les fiers parents, on pouvait aussi compter sur la présence du prince Félix, son épouse la princesse Claire et leurs deux enfants, le prince Louis et le prince Sébastien ainsi que le comte et la comtesse Jehan de Lannoy et leurs enfants, le comte et la comtesse Christian de Lannoy et leurs enfants...

Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, de son nom complet, a désormais comme marraine la comtesse Gaëlle de Lannoy, qui n'est autre que la soeur de la Grande-Duchesse héritière. Quant au parrain, le choix s'est porté sur le prince Louis, frère du Grand-Duc héritier. À seulement 4 mois, l'enfant figure cependant en deuxième position dans l'ordre de succession au trône. Les parents du jeune prince, qui sont revenus s'installer au Luxembourg en 2019 après avoir vécu à Londres, ont posé leurs valises au château de Fischbach. Le couple était sur un petit nuage en annonçant la grossesse de la princesse Stéphanie en décembre 2019. "Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont l'immense joie d'annoncer que le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière attendent leur premier enfant. La naissance est prévue pour le mois de mai", avait alors annoncé le Maréchalat de la Cour.