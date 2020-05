Guillaume et Stéphanie de Luxembourg : 1res images de bébé, le prince Charles

Les circonstances particulières de la crise sanitaire du coronavirus n'auront pas empêché le prince Guillaume et la princesse Stéphanie de Luxembourg de partager au plus vite leur immense bonheur : quelques heures seulement après la naissance de leur premier enfant, un fils prénommé Charles venu monde avant l'aurore dimanche 10 mai 2020, le grand-duc héritier a pu présenter le bébé au couple grand-ducal et confier ses premières émotions en direct de la maternité.

Il n'aura ainsi pas fallu attendre longtemps avant de découvrir la bouille du petit garçon responsable de leur euphorie. Après un premier communiqué formel diffusé tôt dans la matinée, faisant état de la naissance du prince Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, un nourrisson de 3,190 kg et 50 cm, le maréchalat de la cour luxembourgeoise partageait dès l'après-midi du dimanche 10 mai un aperçu de la première rencontre - virtuelle - du bébé et de ses grands-parents ravis, le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa. En des termes, cette fois, nettement moins formels, émotion oblige !

"Cet après-midi, le temps s'est arrêté au Château de Berg lors d'un appel vidéo durant lequel Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont eu l'immense joie de rencontrer pour la première fois leur petit-fils : le Prince Charles. Une rencontre digitale, certes, mais chargée en émotion !, peut-on ainsi lire en marge d'une série d'images du couple installé devant une tablette sur laquelle apparaît son petit-fils. En attendant de pouvoir enfin Le serrer dans leurs bras, ce sont des grands-parents aux anges qui ont pu découvrir le visage du nouveau-né sous le regard ému de Ses heureux Parents, le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière." Parents de cinq enfants, Henri et Maria Teresa de Luxembourg ne semblent pas se lasser de ce bonheur qu'ils ont déjà connu à quatre reprises avant la naissance de Charles, leur fils le prince Louis étant père de deux garçons, Gabriel (14 ans) et Noah (12 ans), fruits de son mariage passé avec Tessy, et son aîné le prince Félix ayant quant à lui eu un fils et une fille avec sa femme la princesse Claire, la princesse Amalia (5 ans) et le prince Liam (3 ans).