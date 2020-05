Le prince Guillaume papa : la princesse Stéphanie a accouché d'un garçon

S'il s'agit du premier enfant - et il était attendu ! - du couple héritier, dont le mariage avait été célébré en 2012, le nouveau membre de la famille comble un peu plus de joie le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa, déjà grands-parents de quatre autres petits-enfants : leur fils le prince Louis est père de deux garçons, le prince Gabriel (14 ans) et le prince Noah (12 ans), fruits dans les années 2000 de son mariage passé avec Tessy, et son grand frère le prince aîné a pour sa part eu au cours de la dernière décennie un fils et une fille avec sa femme la princesse Claire, la princesse Amalia (5 ans) et le prince Liam (3 ans). Le prince Guillaume et la princesse Stéphanie inaugurent avec le prince Charles la décennie 2020 !

Un petit garçon qui devrait provoquer de joyeuses réunions familiales dès que les conditions sanitaires le permettront et combler aussi sa tante la princesse Alexandra (19 ans) et son oncle le prince Sébastien (18 ans), les plus jeunes des cinq enfants du couple grand-ducal.