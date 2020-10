Leonor d'Espagne ose ses premiers talons : la princesse a bien grandi !

L'héritière au trône d'Espagne multiplie les apparitions ces derniers jours, et pour cause : Leonor (14 ans) remet tour à tour et en personne leurs récompenses aux gagnants des Prix de la princesse des Asturies. Chaque année, la Fondation du même nom met à l'honneur des individus et organisations oeuvrant pour les sciences, les affaires publiques et divers domaines humanistes. Une série d'engagements officiels pour lesquels la jeune princesse peut compter sur la présence de ses proches : sa grand-mère la reine émérite Sofia, ses parents le roi Felipe et son épouse Letizia, de même que sa soeur Sofia (13 ans).

Après avoir fait une première apparition solennelle en famille à l'occasion de la Fête nationale espagnole, célébrée au palais royal de Madrid le 12 octobre dernier, la princesse Leonor a enfilé une robe verte et un caban blanc pour visiter le site de la Fpabrica, à Oviedo. L'adolescente scolarisée à l'école Santa Maria de Los Rosales, dans la capitale, a ensuite rencontré plusieurs lauréats lors d'une cérémonie, toujours à Oviedo. L'occasion pour Leonor de porter ses premiers (mini) talons !

Elle est en effet apparue vêtue d'une robe fleurie de la marque espagnole Poète, accessoirisée d'une paire de kitten heels en daim noir de chez Pretty Ballerinas. La jeune princesse est si à l'aise avec ces chaussures légèrement surélevées que le lendemain, pour une seconde cérémonie de remise de prix à Oviedo, elle avait opté pour une autre paire nude à petits talons fins.