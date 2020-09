Sofia d'Espagne, nouveau coup dur : la tombe de ses parents vandalisée en Grèce

L'été se veut décidément riche en émotion pour Sofia d'Espagne. En plus de l'exil de son mari Juan Carlos Ier aux Émirats arabes unis, l'ex-souveraine de 81 ans vient d'apprendre une nouvelle douloureuse : la tombe de ses parents, le roi Constantin et la princesse Irène, a été vandalisée en Grèce. Une information rapportée par le magazine Hola le 1er septembre 2020.

Respectivement décédés en 1964 et 1981, le roi Paul Ier de Grèce et la princesse Frederika de Hanovre sont enterrés dans les jardins du palais de Tatoï, l'ancienne résidence officielle de la famille royale, située au nord d'Athènes. En début de semaine, une patrouille de police du domaine a découvert le mausolée vandalisé, la croix chrétienne cassée en trois morceaux. Le ministère grec de la Culture a annoncé que l'organisme chargé de la conservation et de la restauration des monuments modernes du pays avait déjà entamé les travaux de réparation.

Le palais Tatoï est la première maison de la reine Sofia, là où elle a célébré ses fiançailles avec Juan Carlos en 1962. À plusieurs reprises ces dernières années, les familles royales espagnole et grecque se sont réunies au cimetière de Tatoï pour rendre hommage à leurs aînés.

Une reine digne face à la tempête

Sofia d'Espagne s'est faite discrète cet été, depuis sa résidence de Palma de Majorque. L'ancienne reine a limité ses apparitions en public, alors que son mari Juan Carlos est parti en exil aux Émirats arabes unis au début du mois d'août. L'ex-roi d'Espagne fait actuellement l'objet d'une enquête en Suisse sur ses présumées malversations financières avec les 100 millions de dollars reçus d'Arabie saoudite en 2011. Soupçonné de détournement de fonds, il aurait notamment été aidé de son ex-maîtresse Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

"Guidé par la conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols, à leurs institutions, et à toi en tant que Roi, je t'informe de ma décision réfléchie de m'exiler, en cette période, en dehors de l'Espagne", a-t-il écrit dans une lettre adressée à son fils, l'actuel roi Felipe VI. Une missive officielle dans laquelle il n'a pas pris la peine de mentionner la reine Sofia, son épouse depuis 58 ans, qui a quant à elle préféré rester en Espagne avec ses enfants et petits-enfants.