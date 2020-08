Juan Carlos Ier en exil : le pays d'accueil de l'ancien roi enfin confirmé

On sait enfin où Juan Carlos est parti s'exiler. Comme l'a rapporté l'AFP le 17 août 2020, l'ancien roi de 82 ans, empêtré dans un scandale de corruption, a quitté l'Espagne pour se rendre aux Émirats Arabes Unis. La Maison royale espagnole a confirmé l'information dans un bref communiqué publié ce lundi.

L'ex-souverain a posé ses valises dans la péninsule arabique le 3 août dernier, jour où il a annoncé qu'il s'éloignait de son pays pour préserver l'image de la Couronne espagnole et "faciliter l'exercice" de ses fonctions à son fils Felipe VI, au moment où les justices suisse et espagnole se penchent sur ses comptes bancaires en Suisse, sur lesquels il aurait notamment reçu 100 millions de dollars d'Arabie saoudite. "Guidé par la conviction de rendre le meilleur service aux espagnols, à leurs institutions, et à toi en tant que Roi, je t'informe de ma décision réfléchie de m'exiler, en cette période, en dehors de l'Espagne", a-t-il écrit dans une lettre adressée à son fils. Une missive officielle dans laquelle il n'a pas pris la peine de mentionner la reine Sofia, son épouse depuis 58 ans, qui a quant à elle préféré rester en Espagne.

En 2014, Juan Carlos a abdiqué après qu'un accident a révélé qu'il chassait l'éléphant en Afrique avec sa maîtresse, pendant que son pays était dévasté par la crise économique. Depuis, son gendre Iñaki Urdangarin a été envoyé en prison pour corruption. Depuis son accession au trône, Felipe VI a pris des mesures pour améliorer l'image de la Couronne, édictant par exemple un code de conduite de la famille royale ou retirant en mars dernier à Juan Carlos sa dotation annuelle. Le souverain de 52 ans, époux de la reine Letizia et père de Leonor et Sofia (14 et 13 ans), a également renoncé à son héritage.