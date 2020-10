Leonor et Sofia d'Espagne solennelles avec Felipe et Letizia pour la Fête nationale

La famille royale était de sortie ce lundi pour la Fête nationale espagnole, célébrée ce 12 octobre 2020, pour commémorer la découverte de l'Amérique en 1492. Aux côtés du roi Felipe VI et de son épouse, la reine Letizia, l'infante Leonor et la princesse Sofia (14 et 13 ans) ont fait une apparition remarquée au palais royal de Madrid.

Parents et enfants ont assisté à la parade militaire organisée dans la cour du palais : le souverain de 52 ans élégant en uniforme, son épouse en look sophistiqué avec sa robe en velours, son manteau écarlate signé Verela et ses escarpins vernis assortis. De leur côté, Leonor et sa soeur Sofia étaient vêtues de tenues bicolores de mi-saison, la première en petit pull et jupe évasée, avec ballerines pailletées, l'autre en top noué Zara et pantalon marine. L'infante Leonor portait une broche spéciale : le ruban rouge de la Toison d'or, l'ordre de chevalerie le plus élevé et le plus prestigieux d'Espagne, remis à l'héritière en 2018.

Crise sanitaire oblige, les festivités ont été réduites à quelque 500 officiers, en lieu et place des milliers de soldats qui défilent d'ordinaire à cette occasion. Une Fête nationale en sous-effectif qui n'est pas sans rappeler celle organisée à Paris le 14 juillet dernier, sur la place de la Concorde, plutôt que sur l'avenue des Champs-Élysées. Lundi à Madrid, les Espagnols ont tout de même pu voir passer des avions militaires qui ont laissé des traînées de fumée colorées au-dessus de leurs têtes.

Madrid en état d'alerte

Le 9 octobre, confronté à une explosion du nombre de cas de coronavirus dans la région de Madrid, le gouvernement espagnol a décrété un "état d'alerte" dans la capitale et dans plusieurs villes voisines, afin de rétablir leur bouclage partiel. Comme l'a précisé l'AFP, cet état d'alerte - qui équivaut à un état d'urgence sanitaire - est entré en vigueur avec effet immédiat et pour une durée de 15 jours. Des forces de police et de la Guardia Civil (équivalent de la gendarmerie) ont été déployés sur les grands axes routiers pour contrôler les entrées et les sorties de la capitale.

L'Espagne, avec quelque 850 000 cas et près de 33 000 morts depuis jeudi dernier, est l'un des mauvais élèves de l'Europe en ce qui concerne la lutte contre la pandémie, et Madrid est, de très loin, la ville où la situation est la plus mauvaise.