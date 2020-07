Fête nationale : Brigitte Macron en rose pastel pour un défilé à part

Après avoir quitté la place de la Concorde, Emmanuel Macron s'est rendu auprès de Léa Salamé (France 2 et France Inter) et Gilles Bouleau (TF1), qui l'attendaient pour une longue interview d'une heure, diffusée en direct. Le chef de l'État, qui s'est exprimé pour la première fois de son quinquennat lors d'un entretien du 14 Juillet à la télévision, a notamment fait savoir que le port du masque sera rendu "obligatoire dans tous les lieux publics clos" à partir du 1er août. Le président a également promis une rentrée des 12 millions d'élèves français en septembre "la plus normale possible", surtout pour "les enfants qui ont le plus souffert du confinement" - sauf en cas de nouvelle accélération du virus au mois d'août.