Brigitte Macron complice et solennelle avec le président avant le défilé

A la veille d'un défilé du 14 juillet particulier, crise du coronavirus virus oblige, le président de la République a rendu un hommage appuyé aux armées pour leur contribution à la lutte contre la pandémie dans le cadre de l'opération Résilience. Le 13 juillet 2020, depuis les jardins de l'Hôtel de Brienne et en présence de la ministre des Armées Florence Parly, Emmanuel Macron s'est notamment exprimé devant des familles de militaires tués ou blessés en opérations durant l'année écoulée.

Parmi les quelque 500 personnes invitées, l'épouse du président Brigitte Macron a fait une apparition remarquée dans sa robe bleue. "Face à l'irruption violente de la pandémie au coeur de notre pays, face à la crise sanitaire sans précédent qu'il a eu à affronter, vous avez immédiatement répondu présents (...) Vous avez été fidèle à votre vocation profonde, celle d'être, dans la tourmente, le dernier rempart de la Nation et le ferment de sa résilience", a affirmé le chef de l'État, comme l'a rapporté l'AFP.



La fête nationale sera en effectif réduit ce mardi, avec un mini-défilé confiné à la Concorde en lieu et place de la grande parade militaire sur les Champs-Élysées. Il y aura bien un défilé aérien et près de 2000 militaires, mais pas de public. Dans les gradins, prendront place 2500 invités, dont 1400 représenteront les Français en première ligne pendant l'épidémie: soignants, famille de soignants morts du Covid-19, enseignants, caissiers, agents funéraires, policiers, gendarmes, pompiers, salariés d'usines de masques ou de tests.

Ce 14 juillet est d'autant plus inhabituel qu'Emmanuel Macron va renouer avec la traditionnelle interview post-défilé, avec un entretien de 45 minutes retransmis en direct depuis le palais de l'Elysée. Devant Léa Salamé et Gilles Bouleau, le président devrait s'expliquer sur son programme à venir, suite à la formation de son nouveau gouvernement par le Premier ministre Jean Castex.