Jean Castex : Marié, 4 enfants... Que sait-on du nouveau Premier ministre ?

Après plusieurs jours de flottement, c'est désormais acté : Édouard Philippe a remis sa démission au président Emmanuel Macron après trois années passées à la tête du gouvernement, une crise sanitaire sans précédent et des élections municipales qui ont rebattu les cartes. Dans la foulée, le palais de l'Élysée a annoncé le nom de son successeur : il s'agit de Jean Castex, celui que l'on a surnommé "monsieur Déconfinement".

Âgé de 55 ans, Jean Castex est originaire du Gers. Cet énarque a notamment été secrétaire général adjoint de la présidence de la République sous Nicolas Sarkozy à partir de 2010 et jusqu'à la fin du mandat d el'ancien chef de l'Etat. Il s'est ensuite illustré comme "M. Jeux olympiques" dès 2017, en devenant le délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. Depuis 2008, il est le maire de Prades, commune des Pyrénées-Orientales où il a été réélu dès le premier tour des dernières élections municipales avec plus de 75% des voix. A la fin avril 2020, il avait été missionné par Emmanuel Macron pour conduire le déconfinement auprès d'Édouard Philippe.

Le nouveau Premier ministre est un homme marié et un père de famille. C'est dans les Pyrénées-Orientales qu'il a rencontré son épouse Sandra Ribelaygue, une Catalane de 49 ans, qui mène elle aussi une carrière politique en tant que conseillère municipale dans le petit village de Valcebollère. Ensemble, Jean Castex et Sandra Ribelaygue ont eu quatre filles. En 2015, alors qu'il accompagnait sa cadette Léa à sa rentrée scolaire dans une école de Prades, le maire avait notamment confié au journal local L'Indépendant : "J'y suis d'autant plus sensible que mes quatre filles sont scolarisées dans différents niveaux. Cette année, je suis non seulement en maternelle, mais je passe aussi le bac français."

En 2011, alors secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy, Jean Castex s'efforçait de concilier au mieux vie politique dans la capitale et vie de famille dans le sud de la France : "Chaque vendredi midi, il prend l'avion pour rejoindre femme, enfants et ses administrés. Pour un retour à l'Elysée, le lundi matin", détaillaient à l'époque nos confrères de Libération. Va-t-il pouvoir préserver cet équilibre, désormais en poste à Matignon ?