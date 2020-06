Brigitte Macron opérée : déjà de retour sur le terrain, et avec style

Après avoir été opérée de la rétine le 18 juin 2020, Brigitte Macron s'est rendue à Gustave-Roussy, centre régional de lutte contre le cancer situé à Villejuif , le 19 juin. La première dame a rencontré les jeunes patients et l'équipe du département de pédiatrie, mais a aussi découvert le nouveau scanner "in the box", financé par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, dont elle est présidente.