Brigitte Macron : Opérée, la première dame fera faux bond à Emmanuel

Assez discrète depuis plusieurs mois, le confinement n'étant pas totalement étranger à l'affaire même si elle s'est activée pour les soignants avec la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, Brigitte Macron fait parler d'elle pour un sujet d'ordre... médical. Une annonce faire par Gala, la première dame a rendez-vous chez le médecin.

Selon les informations du site, Brigitte Macron devrait subir une intervention chirurgicale au niveau de la rétine. Une opération - "une chirurgie ambulatoire" - programmée pour le jeudi 18 juin 2020 après avoir été repoussée puisqu'elle devait avoir lieu en mars dernier, en plein pendant le confinement. Mais ladite opération pourrait bien avoir lieu plus tôt que prévu... Toutefois, cette opération "ne devrait pas bouleverser son agenda, mais l'obliger à porter des verres teintés au cours des prochaines semaines", affirment nos confrères. Rien de très alarmant donc. Nul doute qu'elle recevra l'attention de ses proches et de son entourage professionnel si le besoin se fait sentir. Les Français ont sans doute encore en souvenir l'intervention que la première dame avait déjà subi l'an dernier lorsqu'elle était apparue le bras en écharpe à cause d'une sortie en bateau. Elle était repartie sur le terrain sans peine.

Brigitte Macron (67 ans) a pris la peine de prévenir personnellement Camilla, l'épouse du prince Charles, de son absence à Londres le 18 juin au côté de son mari Emmanuel Macron. Un entretien qui aurait duré une heure ! Un déplacement en forme de devoir de mémoire pour célébrer les 80 ans de l'appel du Général de Gaulle. D'un point de vue protocolaire, rien ne forçait donc la première dame a été présente. Cependant, Brigitte Macron prend toujours plaisir à se déplacer et à rencontrer chefs d'états et conjoints. Elle entretient de belles relations avec les têtes couronnées de la princesse Charlene de Monaco à la reine Letizia d'Espagne.

Outre ce rendrez-vous manqué avec le futur héritier de la couronne britannique et son épouse, Brigitte Macron a aussi malheureusement raté une rencontre avec le prince Harry et son épouse Meghan Markle en mai dernier, à La Haye : les Invictus Games, des jeux paramilitaires, avaient ainsi été annulés.