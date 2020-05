Brigitte Macron hors de l'Élysée : masquée et élégante sur le terrain

Durant les deux mois du confinement, Brigitte Macron est restée à l'Élysée, submergée de travail et oeuvrant sans relâche pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Dans une interview accordée à Paris Match en avril dernier, la première dame disait elle-même être "à fond", déclarant que le poste de présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France était "un job à plein temps" en période de crise sanitaire. Cette implication totale a même donné lieu à une boutade de son mari, qui lui a dit un jour, pour la taquiner : "Je te rappelle que tu es aussi l'épouse du président de la République."

Les apparitions de Brigitte Macron durant le confinement ont été extrêmement rares. Elle s'était montrée le 1er mai dernier aux côtés de son époux, lors d'une cérémonie très encadrée à l'Élysée. "Ce 1er mai ne ressemble à aucun autre. Et pourtant, c'est bien grâce au travail, célébré ce jour, que la Nation tient. #FranceUnie", avait publié Emmanuel Macron sur Twitter, avant que le président ne célèbre le 1er mai avec son épouse, à la pointe de l'élégance dans une tenue immaculée.

Séparée durant des semaines de ses enfants et petits-enfants, Brigitte Macron n'a cessé de garder le contact avec eux durant le confinement. Elle a enfin pu, le week-end dernier, retrouver ses enfants et ses petits-enfants qui lui ont beaucoup manqué, et fêté les anniversaires en retard, dont le sien.