Brigitte Macron confinée mais à la tâche : son geste pour les Hôpitaux

Comme le reste de la classe politique, Brigitte Macron fait de son mieux pour pallier à la crise sanitaire. Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, la première dame a tout fait pour améliorer la vie quotidienne du personnel hospitalier.

Après s'être entretenue vendredi 17 avril 2020 avec une résidente et la direction de l'Ehpad La Seigneurie de Pantin (Seine-Saint-Denis) et avec des soignants de l'Hôpital Haut-Lévêque de Pessac (Gironde), Brigitte Macron a pu se réjouir d'une belle initiative. "Depuis le début du confinement, plus de 22 000 tablettes numériques ont été livrées à 3 000 Ehpad & hôpitaux (maternité, réanimation) grâce au partenariat entre la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et la Fondation Boulanger", explique Tristan Bromet, son chef de cabinet, dans une post Instagram publié vendredi. Un équipement qui leur permettra de rester en contact avec leurs proches.

L'opération intitulée "Un bon repas pour bien soigner" a également été lancée, sous l'oeil avisé de Brigitte Macron. "Chaque jour, jusqu'à 5 000 repas sont livrés pour les soignants dans des hôpitaux français", est-il précisé.