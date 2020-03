Willem-Alexander et Maxima : Images de leur visite en Indonésie malgré le virus

Le 11 mars 2020, lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a statué que l'épidémie de virus Covid-19 avait atteint le stade pandémique, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas étaient au beau milieu de leur visite officielle en Indonésie. Programmé du 10 au 13 mars, ce déplacement n'avait pas été ajourné, en dépit de la propagation déjà critique du coronavirus. Ainsi, à l'heure où toutes les cours d'Europe avaient annulé tous les engagements officiels et adopté le principe de précaution du confinement, de Felipe et Letizia d'Espagne (dépistés après que la reine a côtoyé une ministre porteuse du virus) à Elizabeth II (partie se réfugier à Windsor), le couple royal néerlandais multipliait en Asie les rencontres et les découvertes avec enthousiasme. Les dernières personnalités royales en activité avant le paroxysme de la crise sanitaire mondiale.

Rentrés depuis peu de leurs habituelles vacances en famille aux sports d'hiver dans les Alpes autrichiennes, Willem-Alexander et Maxima ont bien honoré l'invitation du président indonésien Joko Widodo dans le cadre des relations diplomatiques de leurs pays, liés historiquement par un passé colonial (la république d'Indonésie, anciennement Indes orientales néerlandaises, a proclamé en août 1945 son indépendance des Pays-Bas, qui l'a reconnue quatre ans plus tard). Leur mission était en particulier structurée autour de la coopération économique, de la protection de l'environnement, de la culture et de la science, entre autres domaines de coopération.

Arrivés le 9 mars 2020 en compagnie du ministre néerlandais des Affaires étrangères Stef Blok à l'aéroport international Halim Perdanakusuma de Jakarta, où ils ont été accueillis avec des fleurs (en collier pour lui, en bouquet pour elle), le roi Willem-Alexander et la reine Maxima ont commencé leur visite officielle le lendemain en allant déposer une gerbe au cimetière des héros de Kalibata, à la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur, en particulier lors de la Guerre d'indépendance de l'Indonésie (1945-1949). Ils ont ensuite été reçus par le président Widodo et son épouse Iriana en audience, avant un déjeuner réunissant délégations néerlandaise et locale, puis une conférence de presse conjointe des deux chefs d'Etat. Le couple royal a également planté un arbre dans le parc du palais présidentiel à Bogor, en souvenir de son passage.