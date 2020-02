Famille royale des Pays-Bas : Romance et chahut à la neige, de superbes images

C'est un exercice de style dans lequel ils semblent chaque année parfaire un peu plus leur art : mardi 25 février 2020, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et la famille royale néerlandaise ont assuré le spectacle pour les dizaines de reporters venus les rencontrer sur les pistes de Lech am Arlberg, station des Alpes autrichiennes où ils ont leurs habitudes hivernales depuis des décennies.

À l'occasion de ses vacances aux sports d'hiver, le clan royal a de longue date instauré cette tradition qui consiste à offrir de son propre chef aux médias un généreux aperçu de ses moments de détente en famille, recevant en contrepartie l'assurance que sa tranquillité tout au long du séjour à la montagne ne sera pas perturbée par leurs intrusions. C'est donnant-donnant. Un pacte (comparable à celui adopté par le roi Felipe VI d'Espagne et les siens l'été) qui, à de très rares exceptions près, a fait ses preuves. Et il faut dire que les premiers concernés font tout pour, la preuve avec la nouvelle démonstration de ce millésime 2020.

La fabuleuse complicité entre le roi Willem-Alexander et les femmes de sa vie n'a pas manqué de ressortir de manière éclatante, sur fond de décor de carte postale : pas avare en tendresse publique avec son épouse la reine Maxima, de tendres étreintes en regards passionnés que leurs dix-huit années de mariage n'érodent pas, le souverain âgé de 52 ans a aussi longuement posé en duo avec son héritière, la princesse Catharina-Amalia (16 ans), avec à la clé un joyeux chahut ponctué de bisous. Cette dernière a par ailleurs, là encore comme de coutume, posé avec ses soeurs, la princesse Alexia (14 ans) et la princesse Ariane (12 ans).

Ce magnifique club des cinq a été bien évidemment rejoint par la princesse Beatrix, matriarche qui, depuis son abdication au profit de Willem-Alexander en 2013, profite encore plus pleinement de son statut de grand-mère comblée, et par la famille du prince Constantijn, fidèle au poste et à l'esprit bon enfant avec sa femme la princesse Laurentien et leurs enfants, le comte Claus Casimir (15 ans) et les comtesses Eloise (17 ans) et Leonore (13 ans). Soit la même configuration qu'en 2019 : veuve du prince Friso, qui a trouvé la mort en 2013 à la suite d'un accident de ski précisément survenu à Lech de longs mois avant, la princesse Mabel, ainsi que ses filles Luana et Zaria avec qui elle vit à Londres, était absente – très certainement à nouveau en raison du calendrier scolaire des filles. Elle sera en revanche bien présente le 4 mars prochain pour le premier engagement officiel prévu au terme des vacances, secondant sa belle-mère Beatrix pour la remise de la sixième édition du Prix Prince Friso créé à la mémoire de son défunt mari.