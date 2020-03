Letizia et Felipe d'Espagne testés au coronavirus : la reine reste sous contrôle

Testés dans la matinée du jeudi 12 mars 2020, au lendemain de leur venue à Paris dans le cadre de la Journée d'hommage aux victimes du terrorisme organisée pour la première fois en France, le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia ont rendu publics vendredi 13 mars les résultats - négatifs - de leur dépistage du coronavirus : le souverain et son épouse ne sont pas atteints du Covid-19.

Le couple royal avait été amené à se soumettre à ce test de dépistage après la révélation du test positif de la ministre de l'Egalité espagnole, Irene Montero, que la reine Letizia avait côtoyée le vendredi 6 mars, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, lors d'une réunion avec une association d'aide à la réinsertion des femmes prostituées. Au sein du gouvernement ibérique, Caroline Darias, ministre de la Politique territoriale, est à ce jour une autre victime avérée du coronavirus, de même que la vice-présidente du Congrès et ex-ministre de la Santé Ana Pastor.

Activités suspendues et contrôle périodique pour Letizia

Par mesure de précaution, la maison royale espagnole a toutefois indiqué que Letizia "restera sans activités et effectuera les contrôles périodiques de température requis dans ces situations par les autorités sanitaires". L'agenda officiel du roi Felipe sonne lui aussi le creux : après l'annulation de la proclamation d'un prix de la Fondation Princesse de Gérone et celle du traditionnel concert à la mémoire des victimes quelques jours plus tôt, le dernier engagement qui y figurait, à savoir une audience programmée jeudi après-midi avec la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, avait été également supprimé en dernier lieu.

Mercredi, avant de se rendre sur le parvis du Trocadéro pour la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, Felipe et Letizia avaient été reçus à déjeuner par le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. Les deux couples avaient alors, dans une scène inédite, scrupuleusement respecté les mesures dites barrières en s'abstenant de toute poignée de main ou autre contact physique direct, le chef d'Etat français envoyant même de la main ses bises à la reine Letizia.

Les cours d'Europe face au coronavirus

Dans la sphère royale, un premier cas de coronavirus s'est fait connaître : le prince Karl de Habsbourg-Lorraine, archiduc d'Autriche, a signalé qu'il était atteint du virus et actuellement en quarantaine dans son domicile de Basse-Autriche, assurant par la même occasion qu'il se sentait bien, seulement affaibli comme par une grippe classique "mais dont les symptômes ne disparaissent pas aussi rapidement".

En Norvège, la cour a annoncé également jeudi 12 mars que le roi Harald et la reine Sonja étaient en confinement par mesure de précaution. Du côté du royaume de Danemark, où le gouvernement a pris des mesures drastiques, le prince héritier Frederik et la princesse Mary ont pris la décision d'un rapatriement en catastrophe de Suisse, où ils s'étaient installés en janvier afin de permettre à leurs quatre enfants de suivre un cursus de douze semaines dans une école internationale de Verbier. Pour cause d'écoles fermées, la princesse Estelle de Suède est également assignée à résidence. A noter que, si la reine Mathilde de Belgique avait été contrainte d'annuler sa visite diplomatique prévue en Italie, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas poursuivent actuellement leur voyage en Indonésie.