Frederik de Danemark : Inquiété par le coronavirus, il rapatrie ses enfants

La Cour royale danoise a annoncé que la famille du prince héritier allait rapidement rentrer au Danemark en raison de la propagation du coronavirus. En Suisse (où ils devaient rester jusqu'à cet été) pour y suivre un cursus de douze semaines dans une école internationale, le prince Christian, la princesse Isabella, le prince Vincent et la princesse Joséphine ont dû au Danemark. Partis depuis janvier 2020, les enfants venaient de commencer un programme d'études de 12 semaines dans la prestigieuse école internationale Lemania-Verbier à Banges. Une énorme déception également pour Frederik et Mary, qui voulaient offrir à leurs enfants "une expérience commune dans un environnement international".

Via un communiqué de presse, la maison royale a ainsi expliqué son choix : "Compte tenu de l'aggravation de la situation au Danemark face à la propagation de COVID-19, le couple princier héritier a décidé que la famille quitterait son domicile en Suisse. Le 6 janvier 2020, Leurs Altesses Royales le Prince Christian, la Princesse Isabella, le Prince Vincent et la Princesse Joséphine ont entamé une pause scolaire de 12 semaines à Lemania-Verbier en Suisse. Ainsi, le séjour scolaire est interrompu prématurément et les quatre enfants, lorsque les institutions publiques rouvriront au Danemark, continueront leur scolarité à Tranegårdskolen à Gentofte."

Dans le même temps, la famille royale a fait savoir que toutes les personnes exerçant des fonctions non essentielles dans le secteur public devront rester chez elles pendant deux semaines à compter de vendredi 13 mars 2020. Même chose dans le secteur privé, les employeurs sont instamment priés par les autorités d'autoriser leurs employés à rester chez eux. De même, toutes les écoles, universités, bibliothèques et institutions culturelles seront également fermées pendant deux semaines.