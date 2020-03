Emmanuel Macron : Recueillement au Trocadéro et préparation de son allocution

En septembre 2018, Emmanuel Macron avait annoncé la première Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme célébrée en France. Celle-ci a bien eu lieu le mercredi 11 mars 2020, une date qui ne doit absolument rien au hasard puisque c'est un 11 mars, en 2004, que Madrid a connu l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire européenne : l'explosion de plusieurs bombes en gare d'Atocha à une heure de pointe avait causé la mort de 191 personnes et fait plus de 1800 blessés. Il faisait donc sens qu'Emmanuel Macron reçoive le roi Felipe VI d'Espagne et son épouse la reine Letizia.

Malgré le contexte délicat lié au coronavirus, le couple espagnol n'a pas annulé sa venue. Il a d'abord été accueilli au palais de l'Élysée par Brigitte et Emmanuel Macron, sans poignée de main mais avec des bises envoyées de loin, puis s'est rendu avec ses hôtes au Trocadéro, où s'est déroulée la première cérémonie nationale rendant hommage aux victimes du terrorisme en France.

Devant les 900 victimes ou proches de victimes d'attentats, Emmanuel Macron a prononcé un discours. Le président de la République et son épouse ont ensuite rencontré des pupilles de la nation pendant que le roi d'Espagne s'est entretenu avec des victimes espagnoles et franco-espagnoles.

La cérémonie a également été célébrée en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo, du Premier ministre Édouard Philippe, du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, de la ministre de la Justice et garde des Sceaux Nicole Belloubet, mais aussi de deux anciens chefs de l'État, François Hollande et Nicolas Sarkozy.

Pourquoi Emmanuel Macron va parler aux Français ?

Lors de cette journée du 11 mars, Emmanuel Macron avait un autre lourd dossier en tête, celui du coronavirus. Ce jeudi 12 mars, à 20h, le président de la République s'adressera aux Français lors d'une allocution télévisée. Comme l'explique Le Parisien, ce rendez-vous décidé il y quelques jours a pour but d'informer sur la propagation du virus Covid-19, mais aussi de rassurer. Si le chef de l'État a pris des mesures de précaution nécessaires, il ne s'empêche néanmoins pas de sortir. Il s'était rendu au théâtre le 6 mars dernier, avec son épouse, pour assister à une représentation de la pièce Par le bout du nez au théâtre Antoine, dans le 10e arrondissement de Paris. Le couple présidentiel était également sorti le 9 mars et s'était montré câlin, à l'occasion de l'inauguration d'un cinquième Café Joyeux sur les Champs-Élysées. Il avait même regagné le palais de l'Élysée à pied.

"Qu'il prenne la parole là, c'est le bon moment. Il sera dans un rôle très présidentiel, pour préparer de manière très solennelle les Français à l'épidémie généralisée qui nous attend, a confié un ministre au Parisien. Le ton sera volontairement sobre, en appelant chacun à l'esprit de responsabilité, sans céder à la panique, car le pays est prêt à affronter cette crise." Selon son entourage, le chef de l'État entend "rendre compte de son action de gestion de crise, en toute transparence et avec pédagogie". L'objectif est de "rassurer et d'anticiper les prochaines étapes de la crise" qui frappe les Français dans leur quotidien et fait planer une lourde menace sur l'économie. Emmanuel Macron évoquera également la situation internationale après l'annonce de Donald Trump d'interdire les voyages d'Européens aux États-Unis.

Soazig de la Moissonnière, photographe officielle d'Emmanuel Macron et de l'Élysée, a illustré l'extrême concentration du président dans la préparation de son allocution avec une photo prise à l'Élysée, dans son bureau d'angle, et publiée sur sa page Instagram dans la matinée du 12 mars.