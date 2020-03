Brigitte et Emmanuel Macron câlins et joyeux sur les Champs-Elysées

Brigitte et Emmanuel Macron ont pris les précautions nécessaires et d'actualité lorsqu'ils se sont rendus sur les Champs-Elysées, à Paris, le lundi 9 mars 2020. Pas de poignées de main pour Monsieur le président et des gants de cuir pour la première dame. Mais la joie d'inaugurer le cinquième Café Joyeux était bien là. Ce café-restaurant emploie dix-neuf commis de cuisine et serveurs trisomiques, autistes ou atteints d'autres troubles cognitifs. Le handicap est un sujet très cher au couple présidentiel.

Lors de leur descente des Champs-Elysées, effectuée en présence de plusieurs gardes du corps, Brigitte Macron et son époux sont apparus main dans la main, complices et même câlins. La première dame portait un manteau bleu marine associé à une paire de gants multicolores.

"Une société, elle réussit ensemble ou pas", a déclaré Emmanuel Macron au cours d'une brève allocution au côté de son épouse Brigitte, comme le rapporte l'AFP. "C'est cette fameuse notion de cordée que j'assume totalement et qui a été si déformée", a-t-il ajouté en faisant référence à sa formule sur les "premiers de cordée" qu'il avait utilisée à l'automne 2017 et qui lui avait valu une volée de bois vert. "Quelqu'un encordé, si bon alpiniste qu'il soit, n'a jamais atteint un sommet s'il laissait dévaler les autres ou s'il les laissait en bas de la pente. Ça n'existe pas. On est tous attachés les uns aux autres", a-t-il poursuivi. "Si on laisse les écarts se creuser, si on laisse une partie de la société au bord du chemin, ça ne marche pas", a-t-il également souligné.

Promesse tenue

Accompagné de la secrétaire d'Etat au Handicap Sophie Cluzel, le président avait promis de venir au Café Joyeux lors de la Conférence nationale du handicap en février. "C'est une formidable initiative que je voulais soutenir", a-t-il déclaré. "On est très fiers que le président ait accepté de venir malgré le virus", a déclaré Yann Bucaille Lanrezac, qui a fondé le Café Joyeux fin 2017 à Rennes avec son épouse Lydwine.

Cette chaîne vise à sensibiliser, changer le regard porté sur le handicap et favoriser l'insertion de personnes en situation de handicap dans le travail ordinaire. Sur les Champs-Elysées, le café éphémère restera ouvert au moins six mois, les locaux ayant été pour cette période mis à disposition gratuitement sous forme de prêt par l'assureur Groupama. En mars 2018, Brigitte Macron et Sophie Cluzel avaient ensemble inauguré un précédent Café Joyeux dans le quartier de l'Opéra.

D'autres Cafés Joyeux devraient voir le jour dans toute la France, les demandes s'accumulant sur le bureau de Yann Bucaille Lanrezac. Il souhaite ouvrir dans les vingt-quatre prochains mois sept nouveaux cafés à Lyon, Lille, Tours, Versailles, Marseille, Angers et Montpellier.

Je vous serre la main avec le coeur

Après leur visite au Café Joyeux, Brigitte et Emmanuel Macron ont descendu à pied une partie des Champs-Elysées, en saluant des passants et des commerçants, et prenant le temps d'être photographiés. "Je vous serre la main avec le coeur", a lancé le président à plusieurs personnes croisées sur le trottoir, en marchant d'un bon pas et sans s'approcher. Il a notamment échangé avec un chauffeur de taxi, lui demandant s'il constatait une baisse de la clientèle depuis le début de la crise, avant d'entrer dans une boulangerie, puis a continué à marcher jusqu'à l'Elysée.

"Avec Brigitte, aux côtés des équipes du @CafeJoyeux, qui s'ouvre à tous les 'coeurs ouverts à l'inconnu' de la plus belle avenue du monde. Bravo !", a commenté le chef de l'Etat dans la soirée, sur son compte Twitter. De son côté, l'Elysée a publié une vidéo d'une vingtaine de minutes dans laquelle on découvre, à la fin, que Brigitte Macron et son époux se sont vu offrir des paires de baskets.