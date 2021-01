Charlene de Monaco : Le crâne rasé assagi pour ses voeux avec Albert

Tout en remerciant le personnel soignant et tous les travailleurs mobilisés depuis le début de la crise sanitaire, le prince Albert a rappelé son engagement en faveur de la cause environnementale. Après quatre minutes de discours, le chef d'Etat monégasque a terminé son allocution, en anglais, au côté de son épouse la princesse Charlene : "Nous vous adressons, avec nos enfants, Jacques et Gabriella, nos plus chaleureux voeux pour 2021. Bonne année !"