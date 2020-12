Charlène et Albert de Monaco déguisés : Gabriella et Jacques, adorables cow-boys

Âgés de 6 ans, Gabriella et Jacques semblent adorer se déguiser, comme la plupart des enfants de leur âge. Les fans les plus fidèles de la famille royale se rappelleront de cette sortie à Disneyland où Charlène et Albert portaient des oreilles de Mickey.

On imagine que du haut de leur imaginaire d'enfants, Gabriella et Jacques apprécient les cérémonies officielles. Si de temps à autres, on peut les apercevoir depuis le balcon du palais, ils avaient défilé en costumes traditionnels lors de la fête nationale de Monaco en novembre dernier. Jacques portait un costume de carabinier et Charlène, une robe assortie au col claudine.

Le 10 décembre dernier, les jumeaux Gabriella et Jacques fêtaient leur sixième anniversaire. Pour l'occasion, ils célébraient l'évènement en famille avec des gâteaux et des déguisements, encore une fois. Vivement Mardi gras...