Jacques et Gabriella de Monaco de sortie : total-look Dior et premier sac de luxe à 6 ans !

Du haut de leurs 6 ans, le prince Jacques et la princesse Gabriella portent déjà des tenues de créateur ! Le 26 janvier 2021, les jumeaux étaient aux côtés de leurs parents, le prince Albert et la princesse Charlene de Monaco, pour prendre part aux célébrations de la Sainte Dévote, Sainte patronne de Monaco, qui illuminent le Rocher chaque mois de janvier. L'occasion pour les deux petites têtes blondes de faire une apparition remarquée, en look Dior de la tête aux pieds !

On savait la princesse Charlene adepte des vêtements et accessoires de la maison parisienne, un peu moins que ses enfants partageaient déjà les mêmes goûts en matière de mode. Mardi soir, les jumeaux ont en effet joué les mini-égéries Dior : lui en bleu, elle en rose. Des tenues soignées jusque dans les accessoires, avec baskets et couvre-chefs monogrammés. La prince Gabriella a même pu porter son tout premier sac à main de luxe : une version mini et argentée du célèbre Lady Dior, qui coûte la modique somme de 3 000 euros !

De son côté, Charlene de Monaco était vêtue d'un épais manteau rouge et noir signé Akris, une autre de ses marques fétiches lorsqu'il s'agit de s'habiller pour des événements officiels. L'ex-nageuse sud-africaine, qui vient de fêter ses 43 ans, a recouvert sa coupe punk d'un béret et misé sur un élégant masque noir.