Charlene de Monaco partage une photo mortuaire déchirante

Elle est une femme de convictions. Alertée par l'extinction progressive des rhinocéros à travers le monde, Charlene de Monaco a accepté de prendre la pause pour le photographe Christian Sperka afin de dénoncer la catastrophe. Le mercredi 19 mai 2021, sur son compte Instagram, la princesse de 43 ans a partagé le fruit de cette collaboration artistique : une image forte, poignante, sur laquelle elle pose auprès d'un animal abattu, les yeux camouflés par un bandage.

Leurs cornes sont plus prisées que l'or ou la cocaïne

"Merci de ne pas nous oublier", peut-on lire sur l'affiche publiée par Charlene de Monaco. Cette cause est d'autant plus importante pour elle que la maman de Jacques et Gabriella est originaire de Bulawayo, au Zimbabwe. Or, le braconnage est virulent en Afrique du Sud et quatre à cinq espèces de rhinocéros sont vulnérables ou en danger critique d'extinction, comme le rappelle le site de la WWF - le Fonds mondial pour la nature. "Leurs cornes, désormais plus prisées que l'or ou la cocaïne, sont leur malédiction" précise l'organisation, qui recense 594 animaux tués en 2019.