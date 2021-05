Jacques et Gabriella frétillants : les jumeaux amusent la galerie pendant l'E-Prix de Monaco

Les deux petites têtes blondes ont toujours autant d'énergie ! Le 8 mai, le prince Jacques et sa soeur la princesse Gabriella étaient aux côtés de leur père pour l'E-Prix de Monaco 2021. Si leur mère la princesse Charlene a brillé par son absence, les jumeaux ont affiché la tendre complicité qu'ils partagent avec leur père le prince Albert. Tout en suivant la course, le souverain de 63 ans a gardé un oeil vigilant sur ses deux enfants pour le moins remuants.

A l'image de leurs apparitions régulières au balcon du palais princier, Jacques et Gabriella ont joyeusement assisté à la course automobile depuis le podium. Les jumeaux étaient accompagnés de leur cousine Kaia Rose Wittstock, la fille de Gareth Wittstock (le frère de Charlene, lui aussi installé à Monaco depuis plusieurs années). La famille princière était bien représentée samedi puisque Pierre Casiraghi, le fils de la princesse Caroline, était lui aussi présent. Quelques célébrités ont également fait le déplacement jusqu'au Rocher pour cet événement désormais incontournable : Léa Seydoux, Vincent Cassel et Iris Mittenaere ont eu droit à une visite des paddocks en bonne compagnie, en échangeant notamment avec Jean Todt (voir diaporama).

C'est finalement le pilote portugais Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah), parti en pole position, qui a remporté l'ePrix de Monaco, septième manche de la saison. Comme l'a rapporté l'AFP, le champion du monde en titre s'offre son premier succès cette saison. Son écurie franco-chinoise a aussi réalisé une belle opération avec la quatrième place du Français Jean-Eric Vergne. Dans un final extrêmement serré sur un circuit quasi-identique à celui de la Formule 1, Da Costa a réalisé un brillant dépassement sur le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) juste à la sortie du tunnel, le long du quai des Etats-Unis, et a réussi à tenir la corde sur le virage suivant.

La saison de Formule E fait une pause de plus d'un mois avant de reprendre au Mexique, avec deux courses au programme les 19 et 20 juin.

Classement du ePrix de Monaco:

1. Antonio Félix Da Costa (POR/DS Techeetah)

2. Robin Frijns (NED/Virgin Racing) à 2.848

3. Mitch Evans (NEZ/Jaguar) à 2.872

4. Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) à 3.120

5. Maximilian Guenther (ALL/BMW) à 3.270