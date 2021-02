Charlene de Monaco audacieuse : crâne rasé en vue et look masculin avec Albert

Je continuerai. C'est mon choix

Jusqu'à maintenant, la Sud-africaine s'amusait plutôt à habiller sa coupe rasé de bérets colorés. "Le style me plaît, c'est tout. Certes, je suis probablement, de tous les membres de familles royales, celle qui a essayé le plus de coiffures différences, mais je continuerai. C'est mon choix", Charlene avait-elle répondu à ses détracteurs, lors d'une interview publiée par le magazine Point de vue en janvier dernier.

On imagine tout de même la surprise de ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans), en découvrant le nouveau look de leur mère... "Ce qui compte, c'est que Jacques et Gabriella adorent voir leur maman avec sa nouvelle tête. Et que, une fois le premier effet de surprise passé, le prince la comprenne et l'aime lui aussi."