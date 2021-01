Charlene de Monaco : Béret pop et croix XL, la princesse surprend au bras d'Albert

Les célébrations de la Sainte Dévote se poursuivent sur le Rocher. Après une première cérémonie tout feu tout flamme mardi soir, le prince Albert et son épouse la princesse Charlene étaient de nouveau de sortie le 27 janvier 2021 pour la traditionnelle messe de la Sainte Dévote, en la cathédrale de Monaco. Un événement pour lequel leurs enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans), sont restés au palais princier.

Mercredi matin, c'est sous un soleil d'hiver que le couple souverain a fait son arrivée devant l'imposant monument religieux. Dès sa sortie de la voiture, la princesse Charlene a attiré l'attention avec son béret fuchsia, décidément son accessoire fétiche depuis plusieurs semaines. Un couvre-chef qui lui permet de couvrir avec élégance son crâne rasé pour les événements plus formels.

L'ex-nageuse, qui vient de fêter ses 43 ans, a misé sur un total-look noir avec une robe pull, des bottes en daim et un manteau à coupe large. Un ensemble monochrome qui met en valeur sa large croix chrétienne portée en sautoir. "Je suis profondément croyante. Et je suis reconnaissante envers Dieu pour chaque jour qu'il me donne", la Sud-africaine avait-elle confié au magazine Point de vue en début d'année.