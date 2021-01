Albert de Monaco, "un homme extraordinaire" : les mots d'amour de Charlene, à coeur ouvert

Au début de la pandémie, en mars 2020, le prince Albert avait contracté la Covid-19 et avait été contraint de s'isoler au palais, tandis que femme et enfants étaient partis à Rocagel. Le souverain s'était finalement remis de la maladie en quelques jours, mais nul doute que cette épreuve l'a rapproché de son épouse.

Plus présente, plus souriante et certainement plus affirmée, comme en témoigne sa nouvelle coupe punk, la princesse Charlene semble plus épanouie depuis plusieurs mois et ce, malgré la crise sanitaire : "Il y a des moments plus ou moins faciles, c'est le cas pour tout le monde. Mais je suis heureuse telle que je suis, comblée par ce que je vis, je me sais très privilégiée."