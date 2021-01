Charlene de Monaco, le crâne rasé dissimulé : sortie en famille pour embraser le Rocher

La famille princière était de sortie mardi soir ! Comme chaque année, le prince Albert et son épouse la princesse Charlene ont pris part aux célébrations de la Sainte Dévote. Accompagné de ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans), le couple princier a lui-même embrasé la barque symbolique en mémoire la Sainte patronne de Monaco.

Pour cette nouvelle sortie officielle, la princesse Charlene est apparue élégante dans son épais manteau rouge et noir signé Akris, l'une de ses marques fétiches. Un modèle haut-de-gamme disponible à la vente, si tant est que vous avez 3490 euros dans le porte-monnaie... La Sud-africaine, qui vient de fêter ses 43 ans, a complété son look d'un pantalon large noir, de longs gants en cuir et d'un masque raffiné au motif graphique. L'ex-nageuse a dissimulé sa nouvelle coupe de cheveux punk sous un béret noir, son accessoire de prédilection depuis plusieurs saisons.

Le look de Charlene a finalement été éclipsé par ceux de ses enfants qui, à leur tour, sont habillés par des créateurs. Mardi soir, Jacques et Gabriella étaient habillés en Dior des pieds à la tête, tant et si bien que la petite princesse s'est affichée avec un mini sac de luxe !