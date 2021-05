Albert de Monaco papa solo : atelier création avec ses jumeaux, Charlene "souffrante" et loin d'eux

Le prince Albert II de Monaco se retrouve seul pour s'occuper de ses enfants depuis que son épouse Charlene s'est envolée en Afrique pour une mission de préservation de la faune sauvage. Pas question toutefois de jouer la carte de la simplicité et de mettre les futurs héritiers du trône devant des écrans. Alors, c'est en leur compagnie, que le souverain multiplie les activités.

Ce vendredi 21 mai 2021, Albert était donc de sortie aux Terrasses de Fontvieille, un espace de 5000 m² qui accueille la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco. Une centaine de bolides exposés au travers d'une collection unique de véhicules hors normes, alliant le luxe à la rareté. Sur place, le prince de 63 ans était donc avec ses enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella (6 ans). Tous deux portaient déjà des tenues estivales, le climat du Rocher étant particulièrement doux : polo et short pour le jeune homme, petite robe légère pour mademoiselle. Ils ont enfilé des gants de protection aux mains et aux pieds afin de pouvoir participer à la création d'une oeuvre de l'artiste Mark Dickens. Ce dernier, passionné de F1, fait des oeuvres autour de ce sport ; le Grand Prix de Formule 1 se tient d'ailleurs ce week-end à Monaco.

Jacques et Gabriella ont pu s'amuser à faire rouler des roues de voitures pleines de peinture sur une banderole, aidés par leur papa. Lors de cette journée, on pouvait aussi voir autour d'Albert de Monaco des personnalités comme Charles Leclerc, Jean Todt ou encore Mark Webber... Mais la princesse Charlene ne pouvait, elle, être présente avec ses enfants puisqu'elle est en déplacement. Mais, surtout, elle est souffrante ! "L'épouse du souverain souffre 'd'une infection de la sphère ORL', explique le communiqué de la maison souveraine. Une situation qui l'empêche de voyager", ne manque pas de préciser le site de Monaco-Matin. Celle-ci ne sera donc pas là pour le Grand Prix. Là encore, Jacques et Gabriella devraient se retrouver aux côtés de leur papa pour une nouvelle sortie à trois.