Jacques et Gabriella espiègles avec leur papa Albert de Monaco pour la Fête-Dieu

Jour férié sur le Rocher ! La Fête-Dieu a été célébrée le jeudi 3 juin 2021 depuis la Cathédrale de Monaco sous un grand soleil et les regards curieux de la princesse Gabriella et du prince Jacques, qui ont suivi la cérémonie depuis le balcon du palais princier.

Aucun monégasque ne pouvait rater l'évènement. Le jeudi 3 juin 2021, à 17 heures, la Fête-Dieu (Corpus Domini) a été célébrée à la Cathédrale Notre-Dame Immaculée. Le prince Albert de Monaco a assisté à la procession depuis le balcon du Palais princier. L'occasion pour les jumeaux Gabriella et Jacques de revêtir leurs habits du dimanche et d'apparaître - avec toujours autant de malice - devant les monégasques. La jeune princesse et le jeune prince, tous deux âgés de 6 ans, ont salué la foule. La petite Gabriella au grands yeux bleus semble déjà très à l'aise avec l'exercice : elle a lancé un baiser à la foule avec une aisance remarquable. Les jumeaux princiers semblaient ravis d'assister à cette procession menée par les Pénitents de l'Archiconfrérie de la Miséricorde, qui passait juste sous leurs fenêtres. Malheureusement, la princesse Charlène n'a pu apparaître au balcon avec sa famille. L'ancienne athlète est toujours bloquée en Afrique du Sud, sans possibilité de voyager en raison d'une infection ORL, avait fait savoir le palais le 21 mai dernier. La souveraine a heureusement pu suivre la Fête-Dieu depuis la page Facebook du palais Princier de Monaco. Chaque année, cette fête religieuse appelée "solennité du Corps et du Sang du Christ" est célébrée un jeudi, en souvenir de l'institution de l'Eucharistie (le dernier repas) qui a lieu le Jeudi-Saint, peu avant Pâques. Il s'agit de célébrer chaque année la présence du Christ dans le pain et le vin.

Jacques et Gabriella multiplient les sorties remarquées avec leur papa Albert de Monaco. Les jumeaux étaient assortis et à ses côtés pour assister au Grand Prix de Monaco. Espérons qu'ils puissent bientôt l'être avec leur maman.