Albert de Monaco : Papa complice et câlin avec ses enfants, Charlene toujours loin du Rocher

Albert de Monaco est sur tous les fronts ! Le prince monégasque veille à la bonne marche de sa principauté tout en honorant de sa présence les divers évènements qui font battre le coeur de Monaco. Par dessus le marché c'est en solo qu'il doit aussi s'occuper de ses enfants, Charlene étant toujours en déplacement en Afrique.

Le 1er juin 2021, Albert de Monaco a donc fait une nouvelle sortie avec ses jumeaux, Jacques et Gabriella (6 ans), pour participer au lancement du programme "Océano pour Tous" au Musée Océanographique de Monaco. Une visite en compagnie de Robert Calcagno, le directeur du Musée, Alexandra Valetta-Ardisson, la député des Alpes-Maritimes, et Laurent Stefanini, l'ambassadeur de France à Monaco. Après l'urgence, les difficultés au quotidien et la pression accumulée depuis le début des intempéries, ces derniers mois ont mis les habitants des vallées sinistrées des Alpes-Maritimes à rude épreuve. L'Institut océanographique de Monaco a ainsi souhaité consacrer l'édition 2021 aux enfants de la vallée de la Roya, leur offrant un moment d'évasion et de découverte au coeur du monde marin. Pour l'occasion, une classe de CM2 de Breil sur Roya, l'une des communes touchées par la tempête Alex, était présente.

Albert de Monaco était ravi de passer ce moment avec ses enfants, très lookés à ses côtés : Jacques habillé en blazer bleu de la marque italienne Il Gufo et des baskets à scratch de chez Jacadi alors que sa soeur Gabriella avait elle enfilé une petite robe estivale couleur lila signée Monnalisa et opté pour des ballerines argentées et à bout doré en cuir de chez Baby Dior. Une future fashionista ? Sages mais parfois un peu inattentifs, Jacques et Gabriella se sont montrés câlins et complices entre eux mais aussi avec leur papa.

En février 2014, l'Institut océanographique lançait la première édition de son projet "Oceano Pour Tous" qui s'intitulait à ce moment "Snapper pour tous", en collaboration avec l'Éducation nationale française, la Direction de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports de Monaco, et avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. C'est un concours pédagogique destiné aux élèves issus de l'éducation prioritaire, en situation de handicap ou en zone de grande ruralité de la région PACA. Avec 6 éditions à son actif, l'opération a réuni au fil des ans plusieurs centaines d'élèves entre 8 et 12 ans et de nombreux parrains et marraines de renom (Marie Tabarly, Boris Herrmann, Jean-Pierre Dick...).

Le but de cette opération est de participer à la création de la conscience écologique de chaque enfant en donnant accès à un programme de sensibilisation en faveur de l'Océan à tous les élèves.