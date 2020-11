Julien Doré "fier" : il amasse une somme énorme pour la Vallée de la Roya

Il parcourt les terres de son enfance. Julien Doré s'est fait une promesse en constatant que rien n'avançait vraiment du côté des vallées de la Roya : faire bouger les choses. Et c'est ainsi qu'il s'est lancé dans un tour des Alpes-Maritimes. Aperçu dans la Vésubie, sur les bancs d'école de Saint-Dalmas de Tendre, à Breil ou La Brigue, le chanteur a rencontré élus et habitants tout en constatant les dégâts qui restent irréparés. "L'absence et l'oubli des médias est dangereux car ici, tout est loin d'être réglé", regrette-t-il dans les colonnes du journal Nice Matin.

Mais ça, c'était sans compter sur son incroyable pouvoir de persuasion. La rage au ventre, Julien Doré a imaginé et réalisé une drôle d'aventure en organisant une tombola en ligne. Son Karmadon, comme il l'appelle, est un franc succès puisque les diverses participations ont déjà permis de réunir plus de 330 000 euros à destination du Secours Populaire local. "Un immense merci aux habitants, aux bénévoles, aux pompiers et gendarmes rencontrés à Tende, La Brigue, Fontan, Breil-sur-Roya, St-Martin-Vésubie, Roquebilière pour votre chaleureux accueil dans ces circonstances si douloureuses, écrit-il sur son compte Instagram en faisant ce premier bilan. Fier que cette tombola solidaire puisse être une petite pierre à l'édifice de la reconstruction de vos sublimes vallées."