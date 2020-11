Tempête Alex : Julien Doré demande l'aide d'Isabelle Adjani, de Louane et de Goldman

Les cheveux en bataille, le coeur sur la main. Particulièrement touché par le ravage qu'a pu causer la tempête Alex en Alpes-Maritimes, Julien Doré organise un évènement à la générosité sans borne : une tombola pour récolter de l'argent à destination du Secours Populaire de cette région dévastée. "Les sinistrés des vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée souffrent toujours, regrette-t-il dans les colonnes du journal Le Parisien. Les caméras et l'armée sont reparties, mais il y a toujours des sinistrés dans la détresse, des villages coupés du monde, des routes interdites, des ponts prêts à s'écrouler... Et le froid et la neige arrivent, le tout conjugué au confinement et à la crise économique... Ils ont toujours besoin de nous !"

La tempête Alex s'est formée dans nos cieux le 30 septembre 2020 et n'a fini par calmer ses bourrasque que le 3 octobre suivant. Son vent et les crues qu'il a entraîné ont fait neuf morts, neufs blessés et au moins un milliard d'euros de dégâts. Fatalement, pour Julien Doré, la pilule est difficile à avaler. Il a passé son enfance et son adolescence au chalet de sa grand-mère paternelle, à Saint-Martin-Vésuvie, et a puisé une inspiration sans fin dans les terres de sa jeunesse. Son album & a été conçu en ces lieux, il y a également tourné un documentaire ainsi que le clip de la chanson Le Lac, en compagnie de la sublime Pamela Anderson. "Je suis d'ordinaire partisan de la générosité silencieuse et pudique, précise l'artiste. Mais, cette fois, je la rends publiques parce que j'ai vraiment envie de recueillir un maximum de fonds."