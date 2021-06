Diaporama Jacques et Gabriella espiègles avec leur papa Albert de Monaco pour la Fête-Dieu

17 / 17

Le prince Albert II de Monaco et ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont assisté, depuis le balcon du Palais, à la célébration de la Fête Dieu, le 3 juin 2021. C'est Dominique-Marie David, l'archevêque de Monaco, qui a mené la procession des Pénitents de l'Archiconfrérie de la Miséricorde sous les fenêtres du Palais Princier. a dite Fête-Dieu, formellement appelée par l'Église Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique. La fête du Saint-Sacrement est un jour férié en Principauté. © Bruno Bebert / Bestimage