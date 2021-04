Carla Bruni : Son fils Aurélien est devenu un charmant jeune homme

La musique est une affaire de famille pour Carla Bruni-Sarkozy ! La chanteuse vient de partager sur son compte instagram un tendre moment avec son fils aîné, Aurélien, 19 ans, fruit de sa relation passée avec Raphaël Enthoven. Sur la vidéo, on découvre le jeune étudiant en train de jouer de la basse pendant que sa maman chante le titre Stand by Me de Ben E. King. En légende du post, l'ancienne Première dame avoue être folle de bonheur d'avoir retrouvé son grand garçon : "Mon bassiste préféré est rentré à la maison".

Il est loin l'adolescent passionné de paléontologie qui partageait ses vidéos sur Youtube. Aurélien est en effet devenu un charmant jeune homme, avec un style vestimentaire définitivement rock, puisqu'il porte un t-shirt du groupe de heavy metal Metallica. A bientôt 20 ans, le fils de Carla poursuit actuellement de brillantes études à Sciences Po. Un parcours universitaire qui n'est pas sans rappeler celui de son beau-père Nicolas Sarkozy, qui est lui aussi passé par le très prisé institut d'études politiques. En revanche, pas certain que tous deux partagent les mêmes idées, puisqu'aux dernières nouvelles, le jeune homme est un souverainiste, comme le confiait sa maman à Vanity Fair en mars 2021. La supermodel de 53 ans semblait à l'époque pour le moins étonnée : "Son père et moi avons créé un souverainiste ! Je ne peux pas le croire. Cela m'inquiète un peu, il n'est pas à droite, il n'est pas vraiment républicain, mais anti-européen."

Rentré à la maison, Aurélien a donc le plaisir de retrouver sa maman et son beau-père, mais également sa petite-soeur de 9 ans, Giulia Sarkozy, qui a elle aussi un goût prononcé pour la musique. Nul doute que Carla Bruni-Sarkozy doit être aux anges d'être entourée de tout son clan pour les jours à venir. L'année dernière, elle confiait à Gala à quel point le départ de son grand fils de la maison avait été un crève-coeur : "On n'est jamais préparé au départ, même si je suis ravie qu'il vole de ses propres ailes. Seulement, le point de bascule est arrivé brusquement, il est passé de grand enfant à jeune homme du jour au lendemain. Il est parti en laissant sa chambre en l'état, avec ses affaires, ses posters, ses photos de famille, ses dinosaures, raconte-t-elle. Un jour, j'y suis entrée et je me suis dit : comment n'ai-je pas vu le temps passer ?".