Carla Bruni chante avec sa fille Giulia : Nicolas Sarkozy filme leur joli duo

La génétique est y certainement pour quelque chose puisque dans la famille Bruni-Tedeschi, on est artiste depuis maintenant trois générations : Alberto Bruni Tedeschi et Marisa Borini, les parents de Carla Bruni, étaient compositeur d'opéra et pianiste concertiste. Valeria Bruni-Tedeschi est quant à elle comédienne, scénariste et réalisatrice, tandis que Virginio, le frère de Carla Bruni décédé en 2006, était photographe. Le clan à la fibre artistique s'est récemment réuni dans le clip de la chanson Un grand amour, dévoilé par Carla Bruni en décembre dernier.