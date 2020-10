Carla Bruni "fataliste" : l'absence de son fils Aurélien devient trop forte

C'est une épreuve dont on se remet difficilement. Les enfants sont un bonheur de chaque instant et la maison semble si vide une fois qu'ils sont devenus grands. Pour Carla Bruni, voir son grand aîné Aurélien Enthoven quitter le nid a été plus compliqué qu'elle ne l'aurait imaginé. Son absence est un mélange crève-coeur, entre fierté et manque. "On n'est jamais préparé au départ, même si je suis ravie qu'il vole de ses propres ailes, explique-t-elle au magazine Gala. Seulement, le point de bascule est arrivé brusquement, il est passé de grand enfant à jeune homme du jour au lendemain."

Je suis tantôt désolée, tantôt joyeuse ou fataliste

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Tout ce que Carla Bruni aperçoit à domicile lui rappelle ce fils qui est parti accomplir son propre destin. Le pire ? Cette pièce qui était la sienne, que la maman aime respirer en souvenir du temps passé. "Il est parti en laissant sa chambre en l'état, avec ses affaires, ses posters, ses photos de famille, ses dinosaures, raconte-t-elle. Un jour, j'y suis entrée et je me suis dit : comment n'ai-je pas vu le temps passer ? Restera-t-il toujours quelque chose de lui à la maison ? Je suis tantôt désolée, tantôt joyeuse ou fataliste. Quoi qu'il en soit, je suis comme mes parents : j'aime mes enfants, je suis là pour eux, mais leur vie n'est pas la mienne."

Aurélien aime-t-il la chanson qui lui est consacrée ?

Carla Bruni se définit comme une "véritable mamma". Et plutôt que de se lamenter sur l'absence d'Aurélien, elle a préféré en faire une chanson. Dans son nouvel album éponyme, qui sort le 9 octobre 2020, la belle artiste dévoile son chagrin à l'aide du titre La Chambre vide. Bien sûr, elle l'a fait écouter à son grand fils avant de valider sa présence dans la tracklist. "Il m'a dit : 'Très cool, la chanson, maman, mais on dirait que je suis mort'", confiait-elle à Version Femina. Heureusement, Giulia est toujours là pour réconforter la maman...

Retrouvez l'interview de Carla Bruni dans le magazine Gala, n° 2041 du 5 octobre 2020.