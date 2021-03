Carla Bruni surprise des convictions politiques de son fils : "Je ne peux pas le croire !"

Du haut de ses 19 ans, le fils de Carla Bruni et du philosophe Raphaël Enthoven a déjà un fort engagement politique. Comme l'a expliqué sa mère dans une interview accordée à la version espagnole du magazine Vanity Fair, pour son numéro du mois d'avril 2021, Aurélien est un souverainiste. Une position qui ne manque pas de surprendre l'ancienne première dame...

"Son père et moi avons créé un souverainiste ! Je ne peux pas le croire. C'est comme ce film de Woody Allen, Tout le monde dit I love you, dans lequel tous sont démocrates sauf un, qui est républicain. Vous souvenez-vous quand le personnage a une crise cardiaque et que le père dit : 'C'est pour ça que tu es républicain, parce que tu as quelque chose de mauvais dans le sang ?'", a commenté avec humour l'ex-top-model de 53 ans.

La chanteuse et épouse de l'ancien président Nicolas Sarkozy a du mal à comprendre pourquoi son fils, qui suit des études supérieures à Sciences Po, est contre l'Europe : "Cela m'inquiète un peu, il n'est pas à droite, il n'est pas vraiment républicain, mais anti-européen. En fait, j'étais communiste, ce qui était bien mieux que d'être souverainiste, Carla Bruni a-t-elle expliqué. Ma grand-mère disait que si à 20 ans tu n'es pas à gauche, tu n'as pas de coeur, mais si vous continuez à 40 ans, vous n'avez pas de tête."