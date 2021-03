Diaporama Carla Bruni surprise des convictions politiques de son fils : "Je ne peux pas le croire !"

Carla Bruni et son fils Aurélien Enthoven sur Instagram, décembre 2020.

Aurélien Enthoven et son père Raphël Enthoven sur Instagram, octobre 2020.

Carla Bruni et Raphaël Enthoven à Paris en 2002.

Carla Bruni et Raphaël Enthoven à Paris en 2006.

Exclusif - Carla Bruni Sarkozy - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est Presque En Direct" (OEED), présentée par L.Ruquier, et diffusée sur France 2 le 14 novembre 2020. © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Carla Bruni - Enregistrement de l'émission "On Est Presque En Direct" (OEED), présentée par L.Ruquier, et diffusée sur France 2 le 14 novembre 2020. © Jack Tribeca / Bestimage

16 / 16

Exclusif - Carla Bruni-Sarkozy - Enregistrement de l'émission Clique, présentée par Mouloud Achour, et diffusée sur Canal Plus dimanche 18 Octobre 2020, avec pour invité Carla Bruni-Sarkozy, et la présence du nouveau chroniqueur Oxmo Puccino © Jack Tribeca / Bestimage