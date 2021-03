Carla Bruni et Nicolas Sarkozy parents de Giulia : "Nous avons l'âge d'être ses grands-parents"

Carla Bruni l'avait promis, son prochain album sera composé de chansons originales. Sorti depuis quelques mois déjà, l'ancienne première dame de 53 ans a assuré la promotion de cet opus intitulé sobrement Carla Bruni en accordant un grand entretien à Paris Capitale, paru le vendredi 5 mars 2021.

L'occasion pour l'épouse de Nicolas Sarkozy (66 ans) d'évoquer, avec humour, leur fille Giulia (9 ans) "dont nous avons l'âge d'être les grands-parents !". "Nous profitons beaucoup de notre petite fille. En fait, je pense que le fruit de l'éducation que l'on donne à son enfant est le fruit du hasard. On tombe sur un numéro facile ou pas. Ce qu'on impacte est assez limité", reconnait Carla Bruni.

Dans l'album, elle dédie toute une chanson, Chambre vide, sur le départ de son fils de la maison familiale. "Aurélien va avoir 20 ans en juin et étudie actuellement à Sciences Po Reims avant de partir deux ans faire un cursus à Columbia. C'est vrai que lorsqu'il a quitté la maison, j'ai ressenti un grand vide. C'était comme si ses 19 années passées parmi nous s'envolaient d'un coup. Il m'a d'ailleurs gentiment sermonnée en riant : 'Maman, on dirait que je suis mort !' Que voulez-vous, je suis une vrai mère italienne !", raconte l'ancien mannequin, très fière de son premier fils.

Cet entretien est également l'occasion pour Carla Bruni de revenir sur sa rencontre avec Nicolas Sarkozy, lors d'un dîner chez Jacques Séguéla en novembre 2007. "Pour moi, le fait qu'il soit le président de la République était très dissuasif. Et puis je n'avais aucune envie de me marier (...) Quand j'ai vu ses trois fils et la façon dont il se comportait avec eux, j'ai vu qu'il était certes un animal politique, mais aussi un homme bon que la politique n'avait pas transformé. Je me suis dit : 'celui-là, il faut que je me dépêche de l'épouser !'", a déclaré Carla Bruni.

Pour rappel, son fils Aurélien est né en 2001 de sa relation avec Raphaël Enthoven. Après avoir épousé Nicolas Sarkozy à l'Élysée, elle accueille son deuxième enfant, Giulia, en octobre 2011.

Retrouvez l'interview de Carla Bruni en intégralité dans le dernier numéro de Paris Capitale.