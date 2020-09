Carla et Nicolas Sarkozy avec leur fille Giulia pour un mariage à La Baule

La venue de Nicolas Sarkozy était particulièrement attendue par les habitants de La Baule. L'ancien président de la République passe le week-end dans la ville de Loire-Atlantique pour plusieurs raisons. La première a été qu'il a assisté au mariage de l'un de ses amis, son ancien conseiller en communication (de Neuilly-sur-Seine à l'Elysée), Franck Louvrier, qui n'est autre que le maire de La Baule. L'homme de 52 ans a été élu lors des dernières élections municipales.

Arrivé vendredi soir à La Baule, Nicolas Sarkozy a d'abord effectué un petit jogging matinal samedi, sous escorte, sur la plage, avant de rejoindre l'Hôtel de ville peu après midi, comme le rapporte Ouest-France. L'ancien chef de l'Etat n'est pas venu seul mais accompagné de son épouse Carla Bruni-Sarkozy et de leur fille de 8 ans, l'adorable petite Giulia. Le couple, masqué en raison de la pandémie de coronavirus, a reçu un accueil pour le moins chaleureux des habitants de la cité balnéaire, puisqu'il est arrivé sous les applaudissements.

Franck Louvrier, son épouse Sophie Jolivet et leurs invités ont ensuite rejoint la salle des mariages où Danièle Rival, élue avec Franck Louvrier en juin dernier, a célébré l'union. Le reste de la cérémonie est restée privée, mais Ouest-France, qui a assisté au mariage, a partagé plusieurs photos de Franck Louvrier et son épouse accompagnés de Carla et Nicolas Sarkozy à l'intérieur de l'Hôtel de ville. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

"Nicolas Sarkozy a prononcé devant l'auditoire un petit discours flatteur pour le marié", rapporte le quotidien régional. L'ancien chef de l'Etat "a aussi mis en valeur la notion d'engagement qui vaut selon lui en amour et en politique". "Nous vivons dans une société où l'engagement est combattu chaque jour alors qu'il n'y a que l'engagement qui compte. Dans un engagement, on peut faire des erreurs, on peut se tromper, on peut échouer. S'engager, c'est la clé de tout. Qu'est-ce que la politique si ce n'est l'expression de sentiments ?", a-t-il déclaré lors de son discours.

Nicolas Sarkozy a également salué la détermination de son ami pour devenir maire de La Baule : "Je peux porter témoignage que le rêve de Franck était ici, dans cette ville ! Depuis tellement longtemps, et cela a été difficile. Et sans difficultés, il n'y a pas de bonheur. Ce qui donne du prix aux choses, c'est que l'on a dû se battre. Franck est un homme courageux. Et le courage n'est pas une qualité qui est éminemment partagée. Franck avait envie de partager et de montrer que lui-même pouvait être numéro un. Il l'a démontré, il l'a prouvé."

Ce mariage n'est pas le premier pour Franck Louvrier, mais il s'agissait là de secondes noces.

Week-end mariage et dédicaces

Nicolas Sarkozy profite également de sa venue à La Baule pour poursuivre sa tournée de dédicaces, pour son dernier succès littéraire, Le temps des tempêtes (éd. L'Observatoire), qui caracole toujours en tête des ventes. Une séance était prévue de 10h30 à 13h au palais des congrès Atlantia, un événement que Franck Louvrier n'avait pas manqué de relayer sur ses réseaux sociaux. "Je suis très heureux d'accueillir ce week-end à La Baule-Escoublac un ami mais aussi un auteur au succès indéniable, @nicolassarkozy", avait fait savoir le maire de La Baule.